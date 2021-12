Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa < Corriere dello Sport > < Idea Kumbulla > < Tuttosport > < Il Napoli pensa alla Juve e Politano carica , ” Non siamo finiti ” > La rassegna di oggi si apre con il Corriere dello Sport .. e Giuntoli ds del Napoli , alla ricerca del dopo Manolas , e sembra che gli occhi siano puntati su un vecchio pallino , e cioe’ Kumbulla difensore centrale della Roma , oggi poco utilizzato da Mourinho , il giocatore potrebbe approdare in azzurro con la formula del prestito . Per Tuttosport invece , la proiezione e gia’ giunta al 6 Gennaio ,con il ritorno in campo dopo la sosta natalizia , e con una gara molto sentita da queste parti ,cioe’ Juventus – Napoli dove si sottolinea un virgolettato di Politano , attaccante azzurro , molto eloquente… ” Non siamo finiti ” , il riferimento riguarda il dopo gara persa al Maradona con lo Spezia .

