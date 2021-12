Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi nazionali

Rassegna Stampa : < La Gazzetta dello Sport > < Allarme COVID ,Insigne ed Immobile positivi Napoli e Lazio perdono i pezzi > < Il Corriere dello Sport > < Napoli come a San Siro > < Tuttosport > < Insigne ha il Covid , “Negativi i test sul gruppo squadra ” > L’ apertura di spalla della Gazzetta dello Sport riporta la notizia della positivita’ di capitan Insigne e quindi non sara’ a disposizione del tecnico Spalletti per la gara di stasera contro lo Spezia al Maradona , per fortuna pero’ la notizia piu’ importante , soprattutto di questi tempi , e ne da conferma Tuttosport , e che i test effettuati sul gruppo squadra sono risultati tutti negativi . Chiudiamo questa breve rassegna con il Corriere dello Sport , che , riprendendo le parole del tecnico nella conferenza stampa pre – gara ,evidenziando che lo Spezia va affrontato come fosse il Milan .

