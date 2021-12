Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa : < La Gazzetta dello Sport > < Mertens : ” il rinnovo ? Vediamo , gli accordi si fanno sempre in due ” > < Corriere dello Sport > < Giusto Annullarli > < Tuttosport > < Kessie , gol d’annullare > La Gazzetta ci apre la giornata con il contratto di ” Ciro ” Mertens , che spera in un rinnovo a vita , sottolinendo pero’ che i matrimoni si fanno in due , come a dire ogni riferimento a persone o cose e puramente…Adl . Continuando con il Corriere dello Sport scopriamo che anche Rocchi e Trentalange , massimi vertici arbitrali , confermano che i gol di Kessie in Milan -Napoli di Domenica , come quello di Palomino in Atalanta- Roma di Sabato andavano annullati perche’ vizziati da fuorigioco , come previsto dal regolamento Europeo. Come vienen evidenziato dallo stesso Tuttosport in un intervista a Trentalange

