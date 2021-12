Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

< La Gazzetta dello Sport > < COSI NON VAR> < Il Corriere dello Sport > < COLPACCIO NAPOLI > < Tuttosport > < INTER CAMPIONE D’ INVERNO..MA CHE NAPOLI ! > .Dopo la vittoria del Napoli a San Siro ,nel match contro il Milan , vinto grazie al cuore ed un gol di Elmas , la Gazzetta dello Sport apre con un chiaro richiamo al VAR , che ieri al 90′ minuto , annulla un gol di Kessie per fuorigioco di Giruod , che a detta di tanti , per regolamento andava annullato. Il Corriere dello Sport invece , evidenzia la vittoria dei partenopei definendolo “Colpaccio ” , e segnalando il -+4 dell’ Inter , ma anche il sorpasso all’ Atalanta sconfitta in casa dalla Roma per 4 a 1 . Chiudiamo con Tuttosport che conferma l’Inter campione d’ inverno , ma sottolinea la vittoria del Napoli contro il Milan con Elmas mattatore ed il Milan Inerme

