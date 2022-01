Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Il Napoli deve ridurre gli ingaggi, lo sa pure Mertens.> <Corriere dello Sport><Osi, ansia scudetto> <Tuttosport><Napoli, Insigne pronto per la Salernitana>Buongiorno, la nostra rassegna si apre con “tagli” di ADL sul monte ingaggi del Napoli, con Insigne che gia’ lascera’ a fine campionato, sono a rischio in tanti, tra cui Dries Mertens , che ancora una volta ieri, in una intervista a cuore aperto, giurava fedelta’ eterna al Napoli ed a Napoli, mentre Fabian Ruiz sogna un top-club!. Poi c’e ‘ da segnalare, ne parla il Corriere dello Sport, la voglia di Osimhen di tornare a giocare del primo minuto contro la Salernitana, anche se Spalletti non ha ancora sciolto questo dubbio, vedremo se il Nigeriano sara’ negli undici titolari nel derby di Domenica contro la squadra di Colantuono. Infine, una buona notizia dall’ infermeria, c’e ne parla Tuttosport, Lorenzo Insigne e tornato a dispozione del tecnico Spalletti, ora si dovra’ solo decidere se partira’ dal primo minuto, oppure a gara in corso, ma la cosa certa e che sara’ convocato per il derby di di Domenica al Maradona

