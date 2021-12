Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi cittadini

Rassegna Stampa : < Il Roma > < Al Maradona arriva lo Spezia , Il Napoli non vuolòe fermarsi , Insigne ha il Covid > < La Repubblica > < Spalletti perde Insigne per Covid , ma non vuole cali contro lo Spezia > < Il Corriere del Mezzogiorno > < Insigne positivo al Covid , negativi i test della squadra > Come potete notare , cori unanimi dei quotidiani cittadini sulla gara da vincere conto lo Spezia stasera al Maradona , per chiudere bene il 2021 e disputando la gara con la stessa intensita’ avuta contro il Milan , oltre che la mancanza di Loranzo Insigne colpito da Covid , ma che per fortuna i test di squadra sono risultatai essere negativi. .

