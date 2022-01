Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa: <Gazzetta dello Sport><Petagna sblocca il Napoli in casa> <Corriere dello Sport><Napoli da Amare> <Tuttosport><Spalletti, bravo Napoli Insigne? Ancora importante> Apriamo la nostra rassegna rimarcando, come quotidiani presentano stamane, la vittoria dwgli azzurri di ieri contro la Sampdoria per 1 a 0 con Petagna che va segno e regala 3 punti di fondamentale importanza, viste le tante assenze oltre che giocare sempre con gli stessi 11 da un po di gare. A fine gara, in conferenza stampa, Spalletti ha sottolineato la bella prova degli azzurri, ricordiamo che il mister era tornato dal Covid, elogiando Lobotka e Petagna, oltre che affermare la grande importanza della presenza di Lorenzo Insigne in squadra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati