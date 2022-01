Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa <Gazzetta dello sport><JUVE-NAPOLI, La rabbia di De Laurentiis, a Torino bloccati altri tre, Allegri conferma morata> <Corriere dello Sport><Juve-Napoli a rischio, tre azzurri messi in quarantena a Torino> <Tuttosport><Arbitra il Covid> Come si nota nella rassegna stampa odierna, tuti gli occhi sono puntati su Juve-Napoli, definita gara a “rischio”, anche se la Lega Calcio non parla di Rinvio della gara. La domanda d’obbligo pero’va posta, perche’ si rinviano quattro gare in Serie A , mentre Juve-Napoli deve essere giocata per forza? La risposta dovrebbe darcela La Lega, la quyale in questo momento vuol difendere la credibilita’ istituzionale oltre che sportiva, ma che in tal caso, non esiste ne l’una ne l’altra, e se diamo un occhiata alle tre testate giornalistiche ci renderemo conto che di credibile in tal senso, ne esite davvero…Nulla!

