Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa <Gazzetta dello Sport><Insigne tu vuo’ fa’l’americano: 15 milioni l’anno > <Corriere dello Sport><L’ultima Juve> <Tuttosport><Juve-Napoli, Spalletti ritrova Petagna: negativo al tampone>.Apriamo subito con la Gazzetta dello Sport che tratta l’argomento Insigne con la giusta “ironia” per l’offerta irrinunciabile ,ricevuta ed accettata dall’ ex capitano azzurro da parte dei Canandesi del Toronto, di 15 MILIONI DI EURO L’ANNO per trasferirsi nella MLS Americana. Il Corriere dello Sport invece racconta dell’ ultimo dei “duelli” vissuti da Insigne contro la Juve nei suoi anni vissuti nel Napoli, dove ormai si e’ giunti ai titoli di coda. Infine Tuttosport nel guardare alla gara contro la Juve di domani, sottolinea che Spalletti potra’ contare sul ritorno in squadra di Petagna perche’il tampone effettuato ieri risulta negativo.Quindi l’attaccante torna disponibile per la gara contro la Juventus

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati