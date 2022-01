Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa < Gazzetta dello Sport><Nessun rilancio, Insigne vicino al si col Toronto> <Corriere dello Sport><Ecco i Canadesi> <Tuttosport><Spalletti s’inventa la squadra anti Juve> Una rassegna stampa chiaamente votata a due singole situazioni che sta vivendo il Napoli. La prima e quella riguardante il Capitano azzurro Lorenzo Insigne, ormai prossimo “sposo” del Toronto, squadra Canadese della MLS Americana. I due quotidiani (Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport) si soffermano sulla definizione ormai imminente dell’accordo, e che tra sei mesi,quella fascia avra’ un’ altro “padrone”. Mentre Tuttosport, ci accompagna all’ appuntamento dello Stadium del 6 Gennaio 2022, giorno in cui si sfideranno Juventus e Napoli, dove Spalletti fa la conta dei disponibili, tra Covid e Coppa d’ Africa, per cercare di mettere in campo 11 calciatori pronti a sfidare la “vecchia signora“

