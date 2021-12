Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa <Gazzetta dello Sport > < Insigne sceglie l’oro di Toronto> <Corriere dello Sport> <Lo strappo d’Insigne> <Tuttosport> <Addio ad un altro Maradona> Unanimi i commenti di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport che si soffermano sulla probabile scelta di Lorenzo Insigne di divedersi definitivamente dal Napoli, con il benestare della societa’ divisa tra Castel Volturno e’ Cinecitta’, trovando in Canada il contratto econimico della vita,ma probabilmente la certezza che lui non sara’ piu’ Lorenzo “il Magnifico ” del Maradona. Ennesimo napoletano mandato via in malo modo dal cineasta di Trastevere vecchia. Tuttosport, e’ chiudiamo la nostra breve rassegna mattutina, ricorda l’Addio all’ altro Maradona, infatti e’ notizia di ieri della scomparsa del fratello di Diego, Hugo, per un’ arresto cardio circolatorio avuto nel proprio appartamento, e’ purtroppo i soccorsi, una volta giunti sul posto ne hanno potuto costatare solo il decesso. Hugo ormai si era stabilito a Napoli dove viveva da tempo

