Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna stampa <Gazzetta dello Sport><Un Napoli da “tagliare” soltanto Mertens spera> <Corriere dello Sport><Osi vuole giocare> <Tuttosport><Zielinsky negativo al Covid> Buongiorno, apriamo la nostra assegna con il mercato futuro del Napoli, infatti sembra che la societa’ di De Laurentiis abbia voglia di cambiamenti all’ interno della squadra, e dopo Insigne, che ha firmato per il Toronto, anche altri azzurri potrebbero essere ceduti, per riaprire un nuovo ciclo, spera pero’ di non far parte di questa scelta, Dries Mertens, il quale ci terrebbe a concludere, nella citta’ che lo ha conquistato, una carriera tutta azzurra! Poi c’e Bologna -Napoli, dove gli azzurri ritrovano Zielinsky, guarito dal Covid, che rientra in gruppo, oltre che uno “scalpitante” Osimenh, che sembra aver superato l’infortunio allo zigomo, anche se la maschera sul viso dovra’ ancora portarla, ma a tanta voglia di giocare e vorrebbe essere in campo al Dall’ Ara Lunedi, contro gli undici di mister Mihajlovic

