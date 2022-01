Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa: <Gazzetta dello Sport><Infinita Inter> <Corriere dello Sport><Napoli tre sorprese> <Tuttosport><Super Inter, Juve a Testa > L arassegna stampa di stamane, dei quotidiani sportivi nazionali e tutta dedicata alla vittoria , al 120′ min dell’ Inter sulla Juventus in Supercoppa Italiana, Alexis Sanchez regala il trofeo ad Inzaghi, e rovina i piani ad Allegri, che gia’ si preparava ai calci di rigore. Mentre il Corriere dello Sport, oltre ad esaltare la vittoria dell’ Inter, tratta anche l’argomento Coppa Italia, con il Napoli impegnato contro la Fiorentina, oggi al Maradona, per gli Ottavi. Raacconta di uno Spalletti orientato a cambiare, anche se non sono tante le possibilita’ viste ancora le assenze, ma sicuramente Tuanzebe potrebbe debuttare da titolare e far coppia con Jesus,con d’avanti Mertens e Petagna, per battere la viola e trovare l’Atalanta ai quarti

