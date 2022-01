il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa: <Gazzetta dello Sport><Insigne almeno 15gg di stop, Osimhen Controllo ok , pronto il ritorno in gruppo> <Corriere dello Sport><Osimhen e guarito> <Tuttosport><Toronto, il presidente rivela:”Ho conosciuto Insigne su Internet> Apriamo subito la rassegna di oggi, Il capitano del Napoli si ferma per 15gg, l’infortunio per fortuna meno grave del previsto anche se il recupero non lo si conoisce ancora, ma gli azzurri ritrovano Osimhen, il controllo di ieri per l’infortunio al viso e’ andato bene e quindi il nigeriani, che non ha partecipato alla Coppa d’Africa, ed ha superato il Covid, torna in gruppo a disposizione di mister Spalletti, la gara del Dall’ Ara di lunedi 17 potrebbe essere quella del suo rientro. Infine un intervista al presidente del Toronto, Bill Manning, prossima squadra di Lorenzo Insigne, ha spiegato come ha conosciuto il capitano, parlando del sito internet Transfermarkt, dove vi sono i calciatori italiani in scadenza e lui era uno di quelli!

