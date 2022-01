Il Napoli visto dai principali quotidiani sportivi

Rassegna Stampa <Corriere dello Sport> <Napoli, lo manda Mou> <Gazzetta dello Sport> <C’e’ un difensore per il Napoli,ecco Tuanzebe dallo United> <Tuttosport> <Chiellini positivo al covid, out con il Napoli> L’anno 2022 si apre con il “botto” per i tifosi del Napoli, infatti sia Gazzetta dello Sport, che Corriere dello Sport arriva si soffermano sull’acquisto di Axel Tuanzebe ,24 anni difensore,arriva in prestito dallo United, e prende il posto lasciato “vacante”, da Manolas, il tutto sara’ ufficializzato nelle prossime 48 ore. Mentre Tuttosport, aggiorna la lista covid della Juventus, alla quale si aggiunge Chiellini risultato òositivo e quindi non disponibile per la gara contro il Napoli di Giovedi 6 gennaio 2022

