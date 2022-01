Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadinia

Rassegna stampa <Il Mattino><Zielinsky, “da piccolo dividevo i giocattoli con i bambini orfani“> <La Repubblica><Salernitana, non positivo, a rischio derby con il Napoli> <Il Roma ><Si rivede insigne in campo>.Buongiorno, la rassegna cittadina apre subito con una bella intervista da leggere attentamente, la troverete su Il Mattino, fatta a Piotr Zielinsky, il Polacco ha raccontato un po’della sua infanzia, sicuramente non prosperosa come ora grazie al calcio, ma fatta di poverta’ ma anche di tanti ricordi e giochi che ha condiviso con i propri amici, un Piotr a cuore aperto. E’ il derby? Covid permettendo, si dovrebbe svolgere Domenica al Maradona alle 15, ma, come ci racconta Repubblica, la nona positivita in casa granata, apre a scenari di difficile previsione, dipendera’ tutto da oggi, infatti se i tamponi ripetuti mostreranno dei negativizzati la gara sara’ svolta regolarmente, altrimenti nente derby…e poi vedremo come andra’!Infine, Il Roma, ci porta la buna notizia del recupero di Lorenzo Insigne, tornato a dispozione di mister Spalletti, e chissa’ se per il Derby ci possa essere dal primo minuto.

