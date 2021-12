Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Il tema dei principali quotidiani napoletani in edicola stamattina è tutto orientato su Napoli–Leicester.

Il Mattino

“Napoli europeo: servono i leder“. Così Roberto Ventre presenta la gara contro le Foxes. Aggiungendo che “Fuori tanti big: a Mario Rui, Mertens e Zielinski il compito di trascinare i compagni“.

Il terzino portoghese in campo mostra sempre grandi doti agonistiche, lottando su ogni pallone e non arretra di un centimetro: sarà in campo contro il Leicester e in questo momento è più che mai un jolly per Spalletti. Il portoghese può giocare da terzino sinistro nella difesa a quattro o da quinto a sinistra, oppure anche nei due di centrocampo in coppia con Demme, visto che alle assenze di Fabian Ruiz e Anguissa si è aggiunta anche quella di Lobotka.

Segnali importanti sono arrivati innanzitutto da Ciro, che sta interpretando al meglio il ruolo di capitano, trascinando i compagni non solo per i gol bellissimi, ma pure con prestazione di spessore: il belga dovrebbe essere riproposto contro il Leicester dal primo minuto da centravanti, il ballottaggio è con Petagna. Un trascinatore Dries, servirà l’apporto di elementi con le sue caratteristiche che sappiano guidare la squadra in una partita da dentro o fuori.

Infine il tuttocampista polacco è un leader più silenzioso. Ma anche lui ormai ha grande esperienza internazionale, accumulata sia con il Napoli che con la nazionale polacca.

Insomma, tre leader diversi, per indole caratteriale e qualità tecnico-tattiche. Nondimeno, imprescindibili per tentare di passare il turno.

Corriere del Mezzogiorno

“Europa League: il Napoli mostra l’altro volto“. Questo il titolo dell’edizione partenopea del Corriere della Sera, che evidenzia come Spalletti sia fortemente intenzionato a puntare su Ounas, Politano e Lozano per contrastare il Leicester.

Nella gara d’andata l’algerino fornì un contributo notevole nella rimonta, determinando anche l’espulsione di Ndidi. Tra l’altro, proprio in Europa League è arrivato il suo unico gol stagionale: la perla del definitivo 4-1 a Varsavia.

L’ex Sassuolo contro l’Atalanta ha strappato dieci minuti in cui ha messo nuovamente in mostra tutta la sua energia e rappresenta quindi una delle risorse per domani. A gara in corso oppure dal primo minuto. L’allenatore di Certaldo ancora non ha scelto. Nelle notti europee Politano ha sempre inciso tanto: l’assist per i gol di Osimhen contro il Leicester, assist ad Insigne e gol casalingo contro il Legia Varsavia, rigore procurato in Polonia.

Spalletti sta gestendo El Chucky, centellinandone gli sforzi. A Varsavia l’ultima rete del messicano, che rispetto alla scorsa stagione sta mancando clamorosamente in zona gol. In effetti, lo scorso anno di questi tempi aveva già segnato otto reti.

La Repubblica

“Napoli, in palio c’è il futuro europeo“. Ecco il titolo dell’edizione napoletana de La Repubblica, che rincara la dose sull’importanza del match contro gli inglesi: “Leicester primo bivio della stagione“.

Pasquale Tina ne fa in primo luogo una considerazione statistica. Ovvero, sin dal 2011 il Napoli mai fuori dall’Europa a dicembre: tra Champions ed Europa League, gli azzurri hanno sempre superato la prima fase di una competizione europea. Un vanto della gestione De Laurentiis.

Il Napoli si è complicato la vita con la sconfitta di Mosca contro lo Spartak e adesso ha bisogno di una vittoria per centrare la qualificazione.

Però la coperta si è ristretta ulteriormente. Non ci sarà neanche Lobotka per l’infortunio rimediato sabato sera e non recuperano né Insigne, né Fabian: il capitano ha lavorato soltanto in palestra, lo spagnolo ha fatto personalizzato in campo, ma sembra ancora lontano dalla possibilità di essere abile e arruolato. Entrambi puntano alla gara di domenica contro l’Empoli proprio come Anguissa.

