Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino> <Osimhen,maledizione Nigeria,e’ di nuovo positivo> <La Repubblica> <Napoli,Osimenh positivo al Covid in Nigeria, e’ la seconda volta> <Corriere del Mezzogiorno> <Osimenh contagiato,resta in Nigeria, Spalletti perde cuasa virus anche Elmas>.Il caso Osimhen viene trattato da tutti i quotidiani cittadini,come potete leggere, e chiaro il danno per la societa’,oltre che per il tecnico Spalletti,che oltre lui perde anche Elmas, ma ritornando al Nigeriano, va risaltato il comportamento scriteriato oltre che poco a che fare con un professionista che si rispetti, poiche’ non vi era alcun bisogno di anticipare la partenza gia’ fissata per la Nigeria,oltre che mancare ad un importante controllo da effettuare proprio stamane,e per la sua irresponsabilita’,saltato perche ‘ positivo al covid in Nigeria,senza dimenticare che per lui e’ a rischio anche la Coppa d’Africa

