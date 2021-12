Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino> <Insigne,tu puo’ fa l’Americano> <Il cuore matto dei Maradona> <La Repubblica> <Addio al fratello preferito di Maradona> <Lutto, Maradona Hugo muore un anno dopo Diego> Anche i quotidiani cittadini si soffermano sulle due vicende, ,chiaramente di natura diversa, ma che sono argomento di discussione quella riguardo il futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che a mio avviso non ha alcuna colpa, se non fare cio’ che avrebbero fatto tutti quando si ‘e arrivati ad un bivio e devi scegliere la strada migliore per te e’ la tua famiglia. Il Toronto, squadra Canadese che milita nella MLS gli da questa opportunita’, il Napoli non puo’ ne vuole , quindi bisogna solo augurare al capitano buona fortuna. L’altro e’ un dolore al quale non si puo’ piu’ porre rimedio, ieri si e’ spento, all’eta’di 52 anni, Hugo Maradona, fratello di Diego, che aveva accusato un malore nella propria casa a Napoli, ed anche se i soccorsi sono stati celeri,giunti sul posto , ne potevano costatare solo la morte. A distanza di un mese un’ altro Maradona rattrista il cuore dei napoletani, ma ora, ne siamo certi, Hugo e’ Diego sono insieme giocando su di un bellissimo campo da calcio, deliziando con le loro magie chi ha potuto gustarle qui in terra. R.I.P

