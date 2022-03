Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Repubblica<Napoli, allarme infortuni. Si ferma anche Anguissa.> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Repubblica che titola Napoli, allarme infortuni. Si ferma anche Anguissa, Rischia di aggravarsi ancora l’ emergenza per il Napoli, che dopo la sosta del campionato dovra’ sfidare a Bergamo l’ Atalanta senza gli squalificati Osimhen e Rrhamani e l’infortunato Di Lorenzo ko per una distorsione al ginocchio. Ma non finisce qui, perche’ ora sono sotto osservazione anche le condizioni di Frank Anguissa, che a seguito di un problema fisico, dovra’ rinunciare al doppio impegno con la Nazionale Camerunense contro l’ Algeria, incontro valido per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

