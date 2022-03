Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Perche’ Ciro e Victor devono giocare insieme per la volata finale> Repubblica<Il Napoli in ansia, Di Lorenzo stop di un mese o due> Roma<Il Napoli e’ in corsa scudetto, ma l’assenza di Osimhen pesa> Corriere del Mezzogiorno<> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Perche’ Ciro e Victor devono giocare insieme per la volata finale, Il Napoli era stato concepito con la coppia Mertens– Osimhen, lo stesso Gattuso cambio metodo di gioco per favorire la coppia d’ attacco. Poi non si ‘e piu’ avuta continuita in questa scelta. Ma la realta’ e che Mertens di sicuro da vivacita’ ed apre spazi ad Osimhen, che a quel punto, con il suo passo lungo dventa acor piu’ devastante per le difese avversarie. Crediamo che questa coppia possa essere quella decisiva per la volata finale verso lo scudetto, sempre che Spalletti sia d’accordo!. Repubblica invece titola Il Napoli in ansia, Di Lorenzo stop di un mese o due la vera emergenza per il Napoli è un’altra: il grave infortunio di Giovanni Di Lorenzo, ko probabilmente per un paio di mesi dopo la distorsione (di secondo grado) al ginocchio subita contro l’Udinese. Il terzino aveva lo stesso risposto alla convocazione di Mancini ed è stato visitato in mattinata a Coverciano. Gelido il comunicato dello staff medico della Nazionale. “Il calciatore Giovanni Di Lorenzo, dopo i controlli clinici effettuati questa mattina a Firenze, risulta indisponibile per le prossime gare dell’Italia e farà quindi subito ritorno al club di appartenenza per le cure del caso”. Addio ai playoff per il Mondiale e allarme anche per Spalletti, che rischia di perdere uno dei suoi titolarissimi almeno per un mese, sempre che non emerga dai controlli ulteriori in corso pure un interessamento dei legamenti. In quel caso la stagione del difensore si chiuderebbe qui. In Ultimo Il Roma che titola Il Napoli e’ in corsa scudetto, ma l’assenza di Osimhen pesa, Assenza pesante quella di Osimhen pr il Napoli nella prossima gara, dopo la sosta contro l’Atalanta. il Nigeriano, che ha siglato due doppiette consecutive a Verona e contro l’Udinese,manchera’ per squalifica, un cartellino forse troppo severo, nel momento detreminante della stagione del Napoli, trascinatore e cecchino implacabile, dovra’ seguire la gara da lontano, sperando che la sua assenza non sia devastante ai fini della lotta al primo posto…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

