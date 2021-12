Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa < Il Mattino> <Osimhen e le visite mediche il rebus tra Napoli e Nigeria> <Il Corriere del Mezzogiorno> < Osimhen sospeso tra Coppa D’Africa e Juventus>Apriamo subito con Il Mattino, che tratta della visita di Venerdi 31 Dicembre, che effettueranno il Prof Tartaro, colui che lo ha operato, ed il Dott Canonico, medico sociale del Napoli, come data fondamentale e s capira’ finalmente quali sono le reali condizioni di Osimhen, dove anche il Corriere del Mezzogiorno, trattando l’argomento, sottolinea anche la possibilita’ che in via precauzionale, il Nigeriano potrebbe anche poter saltare le prime due gare dsi Coppa D’Africa

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati