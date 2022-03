Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Spalletti, “abbiamo il 25% di chance per vincere lo scudetto, da oggi 9 finali”> Repubblica<Cittadinanza Onoraria a Koulibaly,il Sindaco: “Ama Napoli, faremo una valutazione”> Roma<Maradona, sold out con l’Udinese. Spalletti: “scriviamo 9 storie”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Spalletti, “abbiamo il 25% di chance per vincere lo scudetto, da oggi 9 finali”, il mister e molto chiaro…qui si deve scrivere la storia! 9 partite al termine , 9 finali da disputare, con il Napoli chiamato a dimostrare ,che lo scudetto possa prendere la via del Vesuvio. Si devono affrontare tutte con la stessa mentalita’ e cercare di vincerne il piu’ possibile se non tutte, sperando anche in un “inciampo in altri lidi” . La Repubblica invece titola Cittadinanza Onoraria a Koulibaly, il Sindaco: “Ama Napoli, faremo una valutazione”, “La cittadinanza onoraria a Kalidou Koulibaly? E’una valutazione che faremo. E un ragazzo straordinario, ama Napoli e lo ha sempre dimostrato”. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha riacceso il dibattito sulla possibilita’ di rendere ufficialmente napoletano Kalidou Koulibaly. Notizia straordinaria, anche se gia’ da tempo il “comandante” e’ gia’ napoletano, gli manca solo la fascia di capitano…ed il gioco e completo!!!!Infine, Il Roma titola Maradona, sold out con l’Udinese. Spalletti: “scriviamo 9 storie” “Sentiamo tanto entusiasmo, è fortissimo. È facile andare ad assorbirlo, basti pensare alle ultime partite giocate e alla strada per arrivare allo stadio: era tutto un accelerare e frenare. Questo è amore, trasmette sensazioni positive alla squadra. nel prossimo mercato non andremo certamente a cercare altri tifosi. Ci bastano i nostri, abbiamo nove storie da raccontare e scrivere e dobbiamo essere riconoscenti per questo. Dobbiamo vivere nove partite da protagonisti perché i nostri tifosi ci sono, sia in casa che fuori” cosi il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l‘Udinese…Napoli chiama con il sold-out al Maradona, ora si aspetta la risposta degli azzurri…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

