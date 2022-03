Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Verona-Napoli, ultras puniti. Chiusa la curva Sud per un turno> Repubblica<La procura di Verona: Odio Razziale. Fico: “Vergogna”. Chiusa curva del Verona> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Verona-Napoli, ultras puniti. Chiusa la curva Sud per un turno, questo il primo verdetto a sfavore dei tifosi del Verona, contro i cori razzisti verso i Napoletani ascoltati durante Verona-Napoli cantati per tutta la durata della gara che inneggiavano alla distruzione della citta’ partenopea da parte del Vesuvio, in piu’ gli ululati contro Osimhen che ha risposto con una doppietta! e Koulibaly, come a dire La civilta’ insegna….cosa sia il vero odio ignorante e razzista…la scuola di Verona e’ famosa!!!! Visto anche lo striscione vergognoso espostoo domenica fuori lo stadio Bentegodi…altro che non c’ entra Verona, e stato sempre cosi da anni, ed in questo vedere si e’ superato davvero il limite di tutto!!!! Anche Repubblica rincara la dose e titola La procura di Verona: Odio Razziale. Fico: “Vergogna”. Chiusa curva del Verona, Il Presidente della Camera Roberto Fico ha definito una “Vergogna” l’esporre uno striscione di tale entita, in un momento cosi tragico per l’ Ucraina e soprattutto irriguardoso nei confronti di Napoli!. Nel frattempo la Procura di Verona, con l’aiuto della Digos, sta cercando i colpevoli, e definisce l’atto vile e razzista come un Odio Razziale marcato verso il popolo Napoletano! Chiusa intanto la curva del Verona per un turno per cori razzisti verso Napoli ed Osimhen e Koulibaly…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

