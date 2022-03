Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Arbitri e Var, il peso dei grandi errori sulla sfida scudetto> Roma<Napoli col nuovo modulo, Spalletti avanti col 4-3-3> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Arbitri e Var, il peso dei grandi errori sulla sfida scudetto, Caro Guida, al Torino manca un rigore clamoroso, e non ci sono scusanti né per non averlo visto in campo, né soprattutto per non averlo rilevato al VAR. Massa invece portera’ nel suo bagaglio il più grosso errore da quando esiste il VAR co sopra il suo nome, bella soddisfazione!…Ma la domanda e’, perche’ nn e successa la stessa csa con Orsato in Napoli-Milan, dopo che non e’ stato assegnato il calcio di rigore solare all’ attaccante del Napoli Osimhen peril fallo di Tomori? E dove si trovava Valeri, visto che il Var non e’ intervenuto?…Figli dello stesso padre, ma trattamento diverso! Nel frattempo, il campionato si “macchia” di giallo!. Il Roma invece titola Napoli col nuovo modulo, Spalletti avanti col 4-3-3, Dopo la vittoria per 2 a 1 al Bentegodi contro il Verona, il Napoli e’ atteso da un’ altra gara non certo semplice, Sabato 19 marzo, ore 15 al Maradona, contro l’Udinese. Spalletti sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 visto domenica scorsa, con Ospina in porta, i 4 dietro (Di Lorenzo, Rrhamani, koulibaly, Mario Rui), Lobotka d’avanti alla difesa, imprescindibile la sua presenza, Anguissa piu’ sulla mediana, Fabian da trequartista e spaziare su tutta la linea d’attacco, Insigne a sinistra, con Lozano a destra, con Osimhen in attacco, pronto a sfruttare al massimo, come a Verona,, le occasioni che si presenteranno contro l‘Udinese, nel frattempo, la squadra friulana e’ avvisata, Victor Osimhen vuole vincere per i suoi tifosi!… Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

