Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Napoli, il ciclone Osimhen> Repubblica<Osimhen con due gol rilancia il Napoli> Roma<Ci pansa Victor> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Napoli, il ciclone Osimhen, eccellente la gara del Nigeriano Osimhen che trascina il suo Napoli alla vittoria, regalando tre punti importanti in chiave scudetto, alla fine della gara il Nigeriano oltreche’ regalarsi gli applausi meritati dei suoi tifosi presenti al Bentegodi, e dichiarando che si possono vincere tutte le prossime partite…cosi’ parlo’ Victor, con una grande prova e due splendidi gol! E si continua con Repubblica che titola Osimhen con due gol rilancia il Napoli, esaltando la gara del giovane attaccante del Napoli, che grazie alla sua doppietta ed una gara da vero trascinatore, riporta il Napoli a -3 dal Milan. Con questo Osimhen ed un gruppo cosi compatto …non esistono limiti. Continuando con il Roma che titola Ci pansa Victor, devastante la gara di Osimhen che con una doppietta riscatta la prova “Ombrosa” contro il Milan, e rilancia alla rincorsa dei rossoneri il suo Napoli. Sbanca il Bentegodi battendo per 2-1 il Verona. Spalletti torna a sorridere grazie a un quanto mai cinico Victor Osimhen, autore di una doppietta. A Tudor invece non basta l’incornata di Faraoni nel finale per tentare la rimonta. Abbiamo lasciato per ultimo la vergognosa ed incivile “bravata” dei Veronesi con lo striscione contro Napoli, con diniego dei tre quotidiani indicati stamani, e con le scuse al popolo Ucraino da parte del sottoscritto, vista la grande Ignoranza che si perpetra in questa cittadina Veneta. Ce’ poco d’aggiungere, solo la consapevolezza che Napoli sia davvero la citta’ piu’ civile ed accogliente di tutto questo stivale …sporco e demente!…Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

