Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Napoli per il riscatto bisogna cambiare, la qualita’ non basta> Repubblica<Spalletti: “il tempo delle parole e finito, gara decisiva con il Verona”> Roma<Il Napoli a Verona per risalire, Spalletti: “basta con le parole”> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Napoli per il riscatto bisogna cambiare, la qualita’ non basta, un titolo molto eloquente, chiaro il riferimento del tecnico alla voglia di dimostrare di credere nella vittoria e rincorsa al titolo, che ha avuto una brusca frenata la scorsa Domenica contro il Milan al Maradona. Verona deve essere la gara del riscatto dimostrando la personalita’ perduta, oltreche’la voglia, perche’ una sconfitta significherebbe non solo l’addio al titolo, ma anche il doversi guardare le spalle per l’avvicinarsi della Juve. Insomma niente se e niente ma, bisogna vincere e convincere, anche per capire se questi ragazzi siano da vvero yna squadra in grado di vivere ad alta quota”. E continuando con la Repubblica che titola Spalletti: “il tempo delle parole e finito, gara decisiva con il Verona” beh , ne dimostra il malessere del tecnico verso il comportamento altalenante di alcuni singoli che poi si mostrano palesi nel gioco dell’ intera squadra. In conferenza della vigilia della gara, Spalletti sembra essere chiaro e diretto verso tutti i suoi ragazzi : “Il risultato di questa sfida ci dirà chiaramente dove saranno rivolti i nostri pensieri. Una sconfitta potrebbe essere fatale. Capiremo quello che vogliamo fare delle nostre vite calcistiche” a buon intenditore…Discorso analogo anche per Il Roma che titola Il Napoli a Verona per risalire, Spalletti: “basta con le parole”, in una conferenza di vigilia davvero di natura” incendiaria” da parte del tecnico, forse anche con se stesso, a spingere i suoi ragazzi a dare il meglio per dimostrarne il valore e la voglia di vincere, uno “stimolo”, fatto di forza e concretezza oltreche’di cocemntrazione massima atto ad un unico fine ...la vittoria contro la squadra di Tudor! “La sfida col Milan non ci ha tolto sicurezze, i rossoneri ci hanno impedito di essere il Napoli. Abbiamo dimostrato di essere più interessati alle nostre caratteristiche, ovvero al palleggio e alla qualità. Contro il Verona sarà diversa. Spalletti è molto chiaro: “Dovremmo dimostrare di avere un corpo ed essere disponibili anche al contatto fisico. L’avversario di domani va affrontato così. Sarà importante batterci con le armi che non rientrino proprio nelle nostre doti abituali”… Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

