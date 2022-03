Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Trappola Verona, i duelli corpo a corpo di Spalletti> Roma<> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Trappola Verona, i duelli corpo a corpo di Spalletti, una gara tutt’altro che facile attende gli azzurri in quel di Verona nel pomeriggio di Domenica. prima va digerita la sconfitta subita in casa dal Milan, la scorsa domenica, e sperare che non abbia lasciato strascichi di alcuna natura nel gruppo. Poi va ricordato che fu proprio il Verona, allora allenato da Juric, a negare la Champions lo scorso anno con l1 a 1 del Maradona, ed e’ chiaro della difficolta’ dellagara anche in questa stagione visto il momento dei Veronesi. Spalletti sta provando a lavorare sotto il piano fisico,anche per far trovare pronti gli azzurri in ogni fase della gara, che sicuramente sara basata dai gialloblu, sul piano della forza fisica. E chiaro che bisogna farsi trovare pronti, e partire con la testa giusta, sara’ certamante fondamentale l’ impatto per capire poi come andra’ a finire. La tenuta difensiva sara’ la base, oltreche provare a vincere i duelli individuali in mezzo al campo, ed eventualmente poter sfruttare la brillantezza del rientrante Lozano, che ha giocato poco contro il Milan, e che Spalletti sfruttera’ senz’ altro dal primo minuto contro gli scaligeri. Grazie per il vostro seguito…persemprenapoli…sempre con voi!

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati