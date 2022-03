Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Non e’ finita qui> Repubblica<Il Napoli cade al Maradona, sogno scudetto piu’ lontano> Roma<Che delusione> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Non e’ finita qui, Il Milan si riprende i tre punti dpersi a San Siro all’ andata, e lo fa nella gara sparti-acque del campionato .Napoli irriconoscibile e confusionario nella fase finale, Milan molto piui m attento e concentrato, ma soprattutto “cattivo“al punto giusto. Pero’ il campionato non e’ finito, ed il Napoli ha il dovere di rialzare la testa, quanto meno per rendere plausibile una corsa che poteva davvero cambiare la storia. Ma si va avanti, quindi rimboccarsi le maniche e ripartire gia’ a Verona, e non sara’ certo una gara facile. Continuiamo co Repubblica che titola Il Napoli cade al Maradona, sogno scudetto piu’ lontano. Troppo poc Napoli nella notte del Maradona, gli azzurri impallidiscono di fronte ad un Milan e perdono il match scudetto in maniera netta.Venti minuti di furore agonistico, poi basta, la luce del Napoli si spegne e lasciano spazio a quella del Milan, bravi a prendere in mano le redini della gara meritando il successo con un guizzo in area di Giroud

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati