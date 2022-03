Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Napoli-Milan la sfida che vale uno scudetto in cinque duelli chiave> Repubblica<Napoli Milan sfida scudetto, la Salernitana non ferma l’Inter> Roma<> Corriere del Mezzogiorno<> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Napoli-Milan la sfida che vale uno scudetto in cinque duelli chiave, non e’ una gara come le altre, Napoli-Milan puo’ davvero risultare decisiva per gli azzurri in chiave scudetto una gara che puo essere vista in 5 duelli chiave. Il primo sono i centrocampisti, Lobotka- Fabian Ruizcontro Kessie e Tonali, grande fisicita’ per il Milan, tecnica e velocita’ per gli azzurri, loro saranno il vero punto dove si potra’ decidere lo scontro. Sugli esterni a sx Mario Rui ed Insigne troveranno Calabria e Messias i due partenopei, soprattutto il capitano azzurro, dovra’ impedire la spinta di Calabria e non farne alzare troppo la velocita’di spinta dei rossoneri. Osimhen-Tomori e Koulibaly -Giroud, due duelli fondamentali ai fini delle reti!. Di sicuro due clienti scomodi per entrambi i difensori, anche se la staticita e fisicita’di Giroud sra’ contrastata dalla forza del “comandante” Koulibaly,a differenza di Osimhen che se gli lasci spazio son dolori! .Infine Di lorenzo-Politano ed Hernandez-Leao questa e’ la fascia dove il Napoli, probabilmentetrovera’ piui’ difficolta’, vista anche l’esperienza dello spagnolo del Milan, ma sicuramente i due partenopei, troveranno il modo per impedire le scorribande del Theo e l’estro di Leao, dopo tutto il Napoli e’ la terza miglior difesa ‘d Europa, ed un motivo ci sara’ vi pare?. Chiudiamo con Repubblica, che titola li Milan sfida scudetto, la Salernitana non ferma l’Inter, chi si aspettava un Inter dimessa, beh, i cinque squilli sono arrivati, Salernitana troppo tardiva nella costruzione squadra, e chiaro che a Napoli speravano in un pari, ma Osimhen e compagni pensano solo alla gara di domani sera contro i rossoneri al Maradona, e soprattutto il Nigeriano vuole regalare la gioia della vittoria ela speranza che alla fine sia il Napoli a trionfare in campionato, e perche’ no, grazie anche ai suoi gol, a partire dalla gara contro il Milan. Lo spettacolo sta per cominciare, tra 24 h sapremo chi e’ la regina del campionato italiano. Grazie sempre per il vostro seguito,…persemprenapoli.it…vi aspetta e vi augura buona lettura!

