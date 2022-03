Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Da Insigne a Mertens, il patto dei precari per vincere lo scudetto> Roma<Orsato, e Valeri al Var col Milan. I tifosi preoccupati>Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Da Insigne a Mertens, il patto dei precari per vincere lo scudetto. Insigne destinato al Toronto, Mertens non certo della riconferma, Ghoulam andra’ via, lo stesso per Malcuit ed Ospina, insomma, tanti precari ma una certezza la voglia di vincere lo scudetto e di lasciare un bel ricordo di loro ai tifosi azzurri! Questo e’ il messaggio che lanciano gli “ex azzurri” con la loro voglia e carattere, che cercheranno con “unghie e denti” di regalare questa gioia a chi il prossimo anno li ammirera’ ed amera’ da lontano, ma consapevoli di aver dato fino all’ ultima goccia di sudore per questa maglia e questo popolo napoletano che li ha sempre sostenuti ed amati. Il Roma Invece titola Orsato, e Valeri al Var col Milan. I tifosi preoccupati. Si potrebbe dire che la coppia per i tifosi azzurri…”scoppia”, non mettendo in dubbio, professionalita’ e serieta’ della coppia arbitrale, non si sente fortunato il tifoso napoletano nella scelta , per una gara che puo’ valere davvvero lo scudetto. e se torniamo indietro con la mente, beh la coppia di Inter-Juve 2018, credo ricordiate come ando’, mette sicuramente un attimo “d’imbarazzo“ nel cuore dei tifosi azzurri, oltre che ombre bianconere, ma sicuramente tutto andra’ bene, anche perche’ ne va della credibilita’ non solo della federazione arbitri, ma anche di quel concetto che non sia vero che i fischetti italiani, abbiano parecchie “discendenze” di razza zebrata! Grazie per la vostra attenzione e seguito, e ricordate che persemprenapoli.it…e sempre con voi!

