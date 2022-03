Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Milan, Spalletti schiera gli “eroi ” dell’ Olimpico.Lobotka per Demme> Repubblica<Napoli verso il recupero di Anguissa e Lozano: In panchina contro il Milan> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Milan, Spalletti schiera gli “eroi ” dell’ Olimpico.Lobotka per Demme, Siamo a -4 dalla gara scudetto del Maradona contro il Milan di Pioli, Domenica alle 20:45 gli azzurri saranno spinti dall’ onda azzurra alla conquista della vittoria, che significherebbe primato solitario. Spalletti si affidera’ agli eroi dell’ Olimpico, con la sola eccezzione di Lobotka che prende il posto di Demme in cabina di regia accanto a Fabian Ruiz. Repubblica invece titola Napoli verso il recupero di Anguissa e Lozano: In panchina contro il Milan, bune notizie anche sul fronte infortunati per gli azzurri, infatti ci saranno, anche se in panchina, i ritorni di Lozano ed Anguissa, che finalmente Spalletti potra’ riavere, cosi altre “freccie” a disposizione del proprio arco!Grazie a tutti, e mi raccomando di seguirci sempre su persemprenapoli.it

