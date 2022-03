Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Roma<Il Maradona Amico per la corsa allo scudetto> Corriere del Mezzogiorno<Fabian Ruiz, la stella polare del centrocampo> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Roma che titola Il Maradona Amico per la corsa allo scudetto, I tifosi infatti si mobilitano per essere vicini agli azzurri per questa sfida scudetto che attende il Napoli di Spalletti, domenica sera in un Maradona contro il Milan di Pioli strapieno! Venduti tutti i tagliandi disponibili, Napoli come sempre, risponde alla grande per la sua casacca azzurra, Lo scudetto e’ davvero cosi vicino…ora o mai piu’!!! Infine il Corriere del Mezzogiorno titola Fabian Ruiz, la stella polare del centrocampo, proprio cosi, lo spagnolo che domenica sera all’ Olimpico ha fatto esplodere la voglia di scudetto del Napoli con un gol da far vedere anche nelle scuole calcio per quanto bello, corpo posizionato in modo perfetto, un tiro a giro di sinistro verso la porta laziale,che sembrato uscire ed invece l’effetto che gli e’ stato dato, consente al pallone di passare a velocita supersonica , tra il guanto del portiere ed il palo destro, questa e la differenza che intercorre tra un giocatore normale…e Fabian Ruiz!

