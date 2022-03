Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<E Spalletti rallenta gli allenamenti per la sfida Scudetto> Repubblica<Code alle biglietterie per il match scudetto> Roma<Napoli entusiasmo scudetto, con il Milan e’ caccia al biglietto> Corriere del Mezzogiorno<> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola E Spalletti rallenta gli allenamenti per la sfida Scudetto, Dopo la vittoria al photofinish, grazie alla magia di Fabian ed al grande carattere e voglia del Napoli, mister Spalletti, in attesa del match scudetto di Domenica sera al Maradona contro il Milan, anche per allentare la tensione, premia i suoi ragazzi con un giorno di riposo in piu’, va comunque detto che un po’ di pausa ci voleva in casa azzurra, anche per poter lanciare questo assalto scudetto ad Inter e Milan,la squadra davvero ha speso tanto fino ad ora. Repubblica ed il Roma, con titoli simili, raccontano del fermento che vi e’ in citta’, file ad i botteghini, voglia di essere vicino agli azzurri, e convinti che questo possa essere l’anno giusto dove l’azzurro possa di nuovo essere sul podio piu alto del campionato dopo 32 anni esatti! Siamo solo a Martedi’ ed i tagliandi sono gia’ quasi esauriti, Napoli sara’ ancora tutta li a tifare per la sua squadra, il Maradona ed i suoi 50 000, pronti a sostenere Spalletti edi suoi ragazzi, e spingerli sempre piu’ in alto.

