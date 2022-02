Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Il grande salto del Napoli, nella corsa per lo scudetto> Repubblica<Fabian ed Insigne regalano un sogno. Napoli primo e duello col Milan> Roma<All’ultimo respiro> Corriere del Mezzogiorno<Napoli, il colpo da biliardo di Fabian Ruiz, napoli primo in classifica> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Il grande salto del Napoli, nella corsa per lo scudetto, proprio come negli anni ottanta di Maradonasi rinnova il duello Napoli-Milan, il tutto grazie alla magia di Capitan Insigne, il colpo di biliardo di Fabian Ruiz, ed una voglia incontenibile di “diventare grandi” dopo il pareggio del Laziale Pedro all 89′! Una gara sofferta nel primo tempo, ma poi nella ripresa viene fuori la personalita’ del Napoli, che regala “il sogno” ai tifosi azzurri, iin attesa che domenica sera, al Maradona, il Napoli si regali il primo posto solitario. E chissa’ che Spalletti anche li, versi le stesse lacrime di gioia come mostrate ieri sera al fischio finale della gara dell” Olimpico! La Repubblica invece titola Fabian ed Insigne regalano un sogno. Napoli primo e duello col Milan, le due splendide reti di Insigne e Fabian Ruiz regalano al Napoli il primo posto in coabitazione con il Milan. Ma in rewalta’, se il campionato finisse oggi, Il Napoli sarebbe Campione d’ Italia, lo scontro diretto vinto all’ andata fa la differenza. E domenica sera ci si aspetta la stessa cattiveria e lo stesso carattere mostrato dagli azzurri all’ Olimpico. Il Milan e’ avvisato, Il Napoli c’e’ e come ha dichiarato il tecnico a fine gara: ” e meno male che non avevano i co….ni!”.Il Roma titola All’ ultimo rerspiro, Vittoria importantissima per il Napoli in ottica scudetto: gli azzurri espugnano l’Olimpico, imponendosi per 2-1 nel big match contro la Lazio e conquistando il primo posto in classifica (a pari punti con il Milan, atteso al Maradona domenica prossima). . A decidere la sfida ci pensano due perle di Insigne e Fabian Ruiz, che regalano ai partenopei i tre punti (per i padroni di casa in rete Pedro, che aveva dato ai suoi il momentaneo pareggio).il risultato maturato in campo assume ancora più valore, sara’ fondamentale trovare costanza e proseguire su questa strada. Il Napoli è fuori da Coppa Italia ed Europa League, ma si trova capolista in Serie A a tredici giornate dalla fine del campionato. L’obiettivo minimo del quarto posto sembra ormai ampiamente alla portata degli azzurri, che possono intanto continuare a coltivare il sogno scudetto. Quel che è certo è che i partenopei sono gli unici artefici del proprio destino. Il Corriere del Mezzogiorno titola Il colpo da biliardo di Fabian Ruiz, Napoli primo in classifica La vittoria per 2-1 sul campo della Lazio porta la squadra di Spalletti in testa con il Milan. Apre Insigne, pari di Pedro e al fotofinish il sinistro di Fabian, Sarri battuto, Pioli e ‘ avvisato! Grazie per il vostro seguito, vi aspetto domani con la rassegna stampa di persemprenapoli.it

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati