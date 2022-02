Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Spalletti:” Siamo al bivio per la lotta allo scudetto”> Repubblica<Spalletti carica I suoi “Scegliete di essere degli eroi…”> Roma<Napoli, altra chance per la vetta: l’ostacolo e la Lazio dell’ex Sarri> Corriere del Mezzogiorno<Un’altra chance per la vetta> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Spalletti:” Siamo al bivio per la lotta allo scudetto”, “Davanti ci sarà una bella bagarre. Sarà una giostra bella ma anche crudele ed adatta ad anime forti. Non so cosa accadrà nel futuro per quanto riguarda la vittoria del campionato, abbiamo perso delle energie, ma la sfida di domani è una chance di domani che ci dobbiamo giocare. I miei calciatori sono pronti a fare tutto, sanno riconoscere il momento e adesso bisogna correre”. Parole chiare e mirate per spronare i suoi, nella conferenza di ieri del tecnico azzurro che anticipa Lazio-Napoli di stasera all’ Olimpico. Repubblica invece titola Scegliete di essere degli eroi, «Come si caccia il clima di sfiducia? La squadra la valuto in generale, voi potete cambiare verdetti ogni partita. La mia valutazione è più profonda, sull’intero percorso fatto finora e sono convinto che i miei possano meritare ancora la mia fiducia e che possano conservare tutta la loro autostima possibile sulle loro qualità e capacità. Chiaro che poi bisogna assolutamente non smettere di lottare, rimanere con una volontà lottatrice anche se ho un momento dove non sto benissimo e mi riesce più difficile il fare possesso palla, devo rimanere applicato a voler acchiappare la mia soluzione, per portare la partita su un certo binario. Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una felicità che poi non venga mai dimenticata dai nostri tifosi. Adesso siamo a un bivio: scegliere se essere dimenticati velocemente oppure se rimanere nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi». Il Roma che titola Napoli, altra chance per la vetta: l’ostacolo e la Lazio dell’ex Sarri, ed il Corriere del Mezzogiorno che titola Un’altra chance per la vetta, ad unisono ci notizano sulla opportunita’, la seconda per il Napoli, di un “Bonus” di aggancio alla vetta, visto ancora il rallentare del Milan, pareggio in casa con L’Udinese, e dell’ Inter, frenata sulla 0 a 0 a Marassi dal Genoa. Insomma, stasera il Napoli deve dimostrare di aver dimenticato il Barcellona, e far si che l’ex Sarri e la sua Lazio, scoglio da superare stasera,non frenino la corsa alla vetta. L’Olimpico sara terra di conquista stasera?…ai ragazzi di Spalletti la risposta sul campo! Buona Domenica a tutti, e grazie per il vostro seguito, da persemprenapoli.it

