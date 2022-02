Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Spalletti fa il Che Guevara “chi non lotta ha gia’ perso”> Repubblica<Napoli Barcellona nel segno di Maradona> Roma<Che notte al Maradona, il Napoli vuol qualificarsi col Barça nel segno di Diego> Corriere del Mezzogiorno<Sfida al Barcellona, gli azzurri ritrovano i big> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Spalletti fa il Che Guevara “chi non lotta ha gia’ perso”, e chiaro ed esplicito in conferenza stampa il tecnico Toscano, bisogna dare tutto ed essere convinti di vincere, altrimenti e come se si fosse gia’ perso, il condottiero Luciano sta caricando i suoi “soldati”, a loro il compito di vincere la “battaglia” contro gli spagnoli. Repubblica invece, ci porta in dote il titolo Napoli Barcellona nel segno di Maradona, un’po’ come ricordava l’ artico di persemprenapoli pubblicato ieri, intanto il tecnico si esprime cosi: “Ho letto molte cose di Maradona, prendeva sempre posizioni e sceglieva dove stare. O di qua o di là. Sono convinto che Diego verrà dalla nostra parte, farà il tifo per noi. Non avremmo un calciatore del suo livello per rompere gli schemi, ma tutti insieme possiamo diventare una squadra degna di Maradona. Diego sarà lì, pronto ad applaudire le bellissime giocate, lui era abituato a questo tipo di calcio con giocate sensazionali”. Questa e Napoli-Barcellona. Cosi come Il Roma, che titola Che notte al Maradona, il Napoli vuol qualificarsi col Barça nel segno di Diego, Che notte stanotte. Di quelle uniche, indimenticabili. Che ti segnano per tutta la vita. il Napoli al Maradona provera’ a battere il Barcellona nel segno di Diego. Nello stadio dedicato al pibe de oro si affrontano per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League due squadre molto care al campione argentino. Il presidente Corrado Ferlaino acquistò il “pelusa” proprio dal club catalano. E bene fece visto poi cosa fece il sudamericano con la maglia azzurra. Anche questo e’ Napoli- Barcellona. Si chiude con il Corriere del Mezzogiorno che titola Sfida al Barcellona, gli azzurri ritrovano i big, nella notte al Maradona, contro il Barcellona, il Napoli ritrova i suoi big, Osimhen, Fabian Ruiz ed Insigne, saranno in campo…nel segno di Diego….mi raccomando di seguire sempre persemprenapoli, con notizie ed aggiornamenti in tempo reale, vi aspettiamo grazie a tutti e Buona Giornata da tutti noi.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati