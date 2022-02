Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Bianchi: Troppi assenti il Napoli deve puntare su difesa e contropiede> Roma<Bocciato il 3-4-1-2 di Cagliari, col Barça si torna al passato> Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Bianchi: Troppi assenti il Napoli deve puntare su difesa e contropiede. Intervista ad Ottavio Bianchi, tecnico del primo Scudetto azzurro, che spiega come potrebbe essere affrontato il Barcellona domani sera al Maradona, per batterlo e approdare agli ottavi di finale di Europa League. “Il Napoli non deve scoprire il fianco – ha sottolineato -. Non sempre si può fare il proprio gioco: bisogna adattarsi agli avversari”.E credo vada ascoltato chi la Coppa Uefa la vinse nel 1989!Mi raccomando di seguirci sempre…persemprenapoli e sempre sul pezzo!!!

