Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Fabio Capello, Il Milan da’spettacolo, Ma e il Napoli il vero rivale dell”Inter> Repubblica<Barcellona-Napoli, De Laurentiis: “Uno splendido Napoli Europeo, bravi tutti”> Roma<Napoli promosso in Europa. Ma il vero esame e a Cagliari.> Buongiorno a tutti, apriamo la nostra rassegna dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Fabio Capello, Il Milan da’spettacolo, Ma e il Napoli il vero rivale dell”Inter. In questa intervista, che l’ex tecnico oggi opinionista, ha rilasciato al giornale partenopeo, parla di come, a suo dire il Milan esprima un gioco che regala spettacolo, ma che il Napoli di Spalletti, come ripete sempre l’ex tecnico, sia il vero antagonista dell’ Inter in campionato, confermata anche dalla bella prova al Camp Nou in Europa League contro il Barcellona. A tal proposito, Repubblica ha raccolto le parole del Presidente De Laurentiis , al termine della gara contro i catalani del suo Napoli. Queste le dichiarazioni del numero uno azzurro dopo il pari di :Barcellona: “Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti!”. Infine, tornando al campionato, il Roma titola Napoli promosso in Europa. Ma il vero esame e a Cagliari. Infatti, e tempo di archiviare la bella prova contro il Barça, e riprendere la corsa in campionato. Lunedi sera ci sara’ i Cagliari di Mazzarri, ex tecnico azzurro dal “dente avvelenato”,che sicuramente vorra’ fermare la corsa degli azzurri. Tocchera’ ai ragazzi di Spalletti, ritrovare la giusta forma e dimostrare di essere una squadra di alta classifica. Il vero esame si chiama Cagliari!…-Mi raccomando, restate con nboi, sempre aggiornati sulle notizie del Napoli, e vi auguro un felice Sabato a tutti voi. Buln proseguimento da parte di persemprenapoli.it

