Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa: Il Mattino<La Partita dei sogni> Repubblica<Spalletti ci prova: “A Barcellona per vincere”> Corriere del Mezzogiorno<Spalletti contro Xavi: E un dream match>Buongiorno a tutti, si inizia la nostra rassegna dei principali quotidiani cittadini con il titolo da “sogno” de..Il Mattino, La Partita dei sogni…e chiaro che il fascino di giocare contro il Barcellona, anche se non piu’ quello imbattibile, ti regala emozioni immense, ma oggi al Napoli serviranno cuore e soprattutto testa. La concentrazione massima in una gara da non sbagliare.In casa azzurra si aspetta di decidere se Osimhen scendera’ in campo oppure no, scalpita Mertens, un falso nueve, che ancora oggi ha il “vizzietto” del gol. Repubblica invece si rifa’ alla conferenza stampa della vigilia dove mister Spalletti ha detto chiaramente che il Napoli andra’ a Barcellona per giocarsela e provare a vincerla, anche perche’ la filosofia di calcio degli azzurri non prevede “catenacci”all’ italiana vecchio stile. Chiudiamo con il Corriere del Mezzogiorno, che scrive Spalletti contro Xavi: E un dream match, una vera sfida da sogno per gli azzurri che hanno la possibilita’ di fare la storia ed eliminare i catalani gia’ declassati dalla Champions. Un bel duello tra Spalletti e Xavi che prediligono il possesso palla, cioe’ il pallino del gioco rispetto agli avversari, dove a fare la differenza saranno i singoli calciatori, perche sul piano del gioco la gara puo’ definirsi in equilibrio, visto soprattutto che il Barcellona bnon e’ piu’ la squadra che faceva tremare l’ Europa. La partita di stasera, play off di Europa League in programma alle ore 18:45 al Camp Nou, potrebbe essere l’ anticipo di una potenziale finalista della competizione, che avra’ anche la nuova regola del gol non piu’ doppio in trasferta. Insomma ci sono tutti i presupposti per una serata indimenticabile…proprio come un DREAM MATCH che si rispetti.

