Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa: Il Mattino<Barcellona, nervi a fior di pelle .Torna Mertens ,Lobotka va K.O > Repubblica<Napoli, Spalletti perde Politano e Lobotka almeno contro Barcellona e Cagliari> Corriere del Mezzogiorno<Il Napoli perde i pezzi, fuori Lobotka e Politano contro il Barcellona e Cagliari> Buongiorno a tutti, apriamo la nostra rassegna dei principali quotidiani cittadini con un unisono pensiero, purtroppo Spalletti ,dopo la gara contro L’Inter di Sabato, che e’ valso un prezioso pareggio per continuare la corsa Scudetto, porta brutte notizie in casa azzurra, infatti e certa l’ assenza di Politano e Lobotka contro il Barcellona in Europa League, big match tanto atteso, per due infortuni abbastanza seri che terranno fermi per almeno 15gg i due atleti. Il che significa che Spalletti riportera’ nel suo ruolo Frank Anguissa, rientrato dopo la Coppa d’Africa, e probabilmente Mertens potrebbe prendere il posto di Politano sulla dx per giocare insieme ad Osimhen. Azzardando un ipotetico undici Giovedi sera, contro la “corazzata” di Xavi, Partiremo con Meret che torna tra i pali al posto di Ospina, , Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e J.Jesus nella linea dei 4, Malcuit, Anguissa, Fabian Ruiz ed Insigne, con Mertens alle spalle di Osimhen, a riposo Zielinsky

