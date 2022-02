Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa: Il Mattino<La Volata continua> Repubblica<Dzeko spegne il lampo di Insigne al Napoli restano solo i rimpianti> Roma<Niente sorpasso in vetta, ma il Napoli resta in scia> Corriere del Mezzogiorno<Sprecata l’occasione del sorpasso, Spalletti:”Non abbiamo dato tutto”>Buongiorno a tutti e buona domenica, apriamo la rassegna dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino, che titolo La volata continua, per il quotidiano questo pareggio non toglie le speranze degli azzurri di continuare a sognare l’agoniata conquista del titolo, ma certamente e’ una gara in meno ed un’ occasione che andava colta dagli uomini di Spalletti. Piu’ diretta e’ l’edizione odierna di Repubblica, che titolaDzeko spegne il Lampo d’ Insigne, al Napoli restano solo i rimpianti, abbastanza eloquente la sottolineatura sullo spegne re il lampo, anche se va detto che la prima mezz’ ora e’ stata appannaggio del Napoli, ma queste sono gare che vanno chiuse nel momento migliore, ed imprecisioni e poca cattiveria sotto porta, fanno si che il pari sia il risultato migliore vista la ripresa, poco “cattiva”degli azzurri. Il Roma invece, scrive di Niente sorpasso in vetta, ma il Napoli resta in scia, in effetti il pari serve a restare in scia, pero’ oggi ci potrebbe essere anche il contro sorpasso del Milan, impegnato a San Siro con la Samp, in attesa del recupero Bologna-Inter. In Pratica un occasione gettata via, ma che sicuramente non cancella le possibilita’ di rimonta. Chiudiamo con il Corriere del Mezzogiorno che scrive Sprecata l’occasione del sorpasso, Spalletti:”Non abbiamo dato tutto”…Beh, l’ occasione sprecata e palese, ma anche l’eco delle dichiarazioni di mister Spalletti che dice che i suoi ragazzi non hanno dato tutto, lasciano ancora piu’amaro nei tifosi, proprio perche’ questa squadra, nei momenti topici, me come se non sentisse piu’ la leggerezza, ma una mpressione tale da non reggerne sul piano prettamente emotivo. Peccato davvero, ma certamente non finisce qui.

