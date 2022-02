Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa Napoli : Il Mattino<Operazione sorpasso> Repubblica<Stadio Maradona, trentamila per l’assalto all’ Inter. Spalletti: “Cha figata giocare per lo scudetto”> Roma<E il giorno di Napoli-Inter, Per sognare lo scudetto> Corriere del Mezzogiorno<Napoli sogna il sorpasso, Spalletti “e una figata”>Buongiorno e buona Domenica a tutti, apriamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani cittadini, ricordando un grande del cinema italiano, Vittorio Gasman, perche’?…Oggi al Maradona e’ la giornata del “sorpasso”. Quello piu’ atteso, ma anche non semplice d’attuare. Ricordate il correre in auto, in modo spericolato, e l’ amico malcapitato aveva paura? Bene, invece qui non vi e’ alcun timore di correre, anzi, le zone “alte” per il tecnico azzurro Luciano Spalletti e “una figata giocare per lo scudetto“. Si e’ es presso cosi il tecnico nella conferenza stampa di ieri, emozionato ma sicuramente convinto della forza del suo gruppo, che ha definito il migliore sotto il piano umano e professionale ,che abbia mai allenato. Elogiandone il grande impegno quando vi era “l’emergenza”, sopperendo ad assenze ed infortuni, gratificando il tanto criticato Mario Rui, titolare sicuro contro l’Inter oggi, come Lobotka recuperato sotto il piano squisitsmente mentale, e lasciando anche uno spiraglio all’ impiego di Kalidou Koulibaly rientrato a Napoli dopo il trionfo in Coppa D’Africa, e pronto a dare il suo contributo, senza dimenticare che Juan Jesus e Rrhamani hanno svolto il loro compito in modo eccellente, anche in sua assenza. Insomma, Napoli-Inter sara’ la svolta di questo gruppo, che a dire del tecnico, puo’ vincere contro tutti, ed oggi ha la grande occasione di “superare”l‘Inter...ed anche i suoi limiti! Allora e giunto il momento, l’ appuntamento al Maradona dunque, ore 18, ,Napoli-Inter, con trentamila tifosi pronti a sostenere il Napoli, ed altri, anche se da lontano, viste le limitazioni causa Covid, a gridare con convinzione Un giorno all’ improvviso, m’innamorai di te…

