Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Napoli-Inter, la febbre e gia’ a 90> <Repubblica><Napoli-Inter assalto al biglietto> <Roma><Bomber Osimhen e tornato, ed ecco gli altri due Africani> <Corriere del Mezzogiorno><L’eroe d’Africa pronto per l’ Inter>Buongiorno, sale la febbre per la partitissima di Sabato, in programma al Maradona alle ore 18, tra Napoli ed Inter. Una gara cruciale per gli azzurri, che grazie alla vittoria di Venezia, e la concomitante sconfitta dell’ Inter nel Derby, la rendono ancora piu’ infuocata, soprattutto se si pensa che in poco piu’ di un’ora, sono stati gia’ venduti 27mila tagliandi!E siamo solo a Martedi’!Nel frattempo pero’, giungono segnali piu’ che positivi per Spalletti, soprattutto il ritorno al gol del Bomber Osimhen, pronto alla sfida con i difensori interisti, anche per cancellare la sconfitta dell’ andata, ed il segno ancora presente, dell’ infortunio facciale subito per un fallo, fortuito, di Skrinjar.E’ non e’ finita’ qui, torna Frank Anguissa dalla Coppa d’Africa, ma soprattutto torna Kalidou Koulibaly: Il “comandante” torna, dopo il trionfo con la sua Nazionale del Senegal in Coppa D’ Africa, e si riprende il Napoli! Ci sara’ anche lui contro l’Inter, e chissa’, per bissare con la sua squadra, un’ altro trionfo tricolore partenopeo

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati