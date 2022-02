Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Napoli insidia Venezia, ma adesso l’Inter e’ entrata nel miirino> <Repubblica><Venezia- Napoli, Spalletti va all’ attacco con Osimhen> <Roma><A Venezia il treno “scudetto”, per andare a -1 dall’Inter>Buongiorno, rassegna di grande spinta, quella dei quotidiani partenopei, Il Mattino, ci racconta delle insidie di questa gara del Penzo contro il Venezia, ma e chiaro che dopo la sconfitta in rimonta dell’ Inter subita nel derby, se il Napoli esce vincitore oggi si porterebbe a -1, e domenica prossima c’e’ lo scontro diretto proprio al Maradona. E Spalletti riavra’ anche il bomber Osimhen oggi, con una mascherina meno fastidiosa, ,a con una voglia di tornare al gol e portare in alto i colori azzurri.Insomma , la vittoria di oggi sarebbe davvero il viatico per iniziare davvero a sognare, ma nel frattempo, occhio al Venezia, perche’ le insidie vanno subito abbattute, e quel -1 se arriva…

