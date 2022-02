Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Infortunio in Messico per Lozano, rischia quaranta giorni di stop> <Repubblica><Brutto infortunio per Lozano. Barcellona a forte rischio> <Corriere del Mezzogiorno><Caro Insigne, la rete non perdona <<le cadute”>> >.Brutte notizie per Hirving Lozano e quindi per il Napoli: l’attaccante messicano si è fatto male alla spalla in nazionale, uscendo in lacrime in barella durante il match di qualificazioni mondiali contro Panama. Ricordiamo il fatto: dopo uno scontro con Murillo, al 67′, Lozano si è accasciato a terra lamentando un forte dolore alla spalla destra, che è stata immobilizzata dai medici messicani all’uscita dal campo del giocatore. Una nota ufficiale del club azzurro dice: Lozano ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore Messicano rischia uno stop di quaranta giorni! Per tanto sia Inter che Barcellona, sembrano un vero “miraggio” per Hirving Lozano. Nuova polemica per Lorenzo Insigne, una vicenda pero’ che non riguarda il calcio giocato, ma bensi’ il mondo social ed il privato. Ricordiamo che il fantasista partirà da luglio 2022 con la nuova esperienza in quel di Toronto, ma ora è polemica per un video che circola in Rete. Su Twitter stato pubblicato un filmato nel quale l’attaccante lancia un messaggio. “Ciao Checco, ti sono vicino, mi raccomando. Ti auguro una presta libertà. Forza Napoli“, ricordiamo che vi ‘e stato un richiamo, e tanto sdegno, anche da parte del Consigliere Regionale Francesco Saverio Borrelli per questo video,E gli stessi utenti non hanno apprezzato quanto detto da Insigne, soprattutto perché rivolto a una persona che starebbe in carcere.l video è stato pubblicato su una pagina Twitter chiamata “Il Fratello di Zielu“. Immediata la reazione in Rete che ha diviso gli utenti fra chi non ha visto nulla di male nel commento di Insigne e chi invece lo ha criticato senza tanti giri di parole

