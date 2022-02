 Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Scudetto, riparte la volata e’ (anche ) una questione di Bomber> <Repubblica><Napoli, crescono le quotazioni di Meret> <Roma><Osimhen punta il Venezia, vuole riscattarsi con i gol>Buongiorno, la rassegna dei quotidiani partenopei si apre con Il Mattino, e la possibile volata scudetto degli azzurri, che ritrovano il bomber Victor Osimhen, pronto a dare quei gol che serviranno a raggiungere il traguardo tanto desiderato,lo stesso fa’ il Roma,che sottolinea la voglia del Nigeriano di tornare ad essere protagonista a partire con la gara contro il Venezia, insomma, tolta la maschera…torna il Bomber!.Infine Alex Meret, per la Repubblica, sta scalzando sempre piu’ David Ospina, non solo per il fatto che il portiere Colombiano quasi sicuramente non rinnovera’ con il Napoli, ma l’infortunio garantisce al portiere friulano , la possibilita’ di riprendersi il suo posto da numero uno azzurro.

