Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna Stampa : < Il Mattino > < Milan – Napoli, Lobotka da equilibrio, Juan Jesus e’ una diga > < La Repubblica > < Il Napoli fa l’impresa a Milano, il VAR stoppa i rossoneri al 90′ > < Il Roma > < Vittoria pesantissima ,Elmas gela San Siro : Il Napoli torna secondo > < Il Corriere del Mezzogiorno > < Elmas regala i tre punti agli azzurri, il Napoli sbanca San Siro > Come si legge nelle prime pagine dei principali quotidiani cittadini, l’orientamento e’ tutto evidenziato sulla vittoria degli azzurri contro il Milan a San Siro , con Elmas grande protagonista, oltre al gol vincente , mettendo in campo una prova eccellente , con il Mattino che esalta le prove di Lobotka definendolo il vero equilibratore del centrocampo , e Juan Jesus una vera diga in difesa, grande prova del brasiliano che cancella i suoi detrattori troppo presto ditruttivi nei suoi confronti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati