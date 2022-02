Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Rassegna stampa <Il Mattino><Mercato, il Napoli va a risparmio, e taglia altri ingaggi> <Repubblica><Napoli, i rinforzi arrivano dall Africa >Buongiorno, apriamo la rassegna dei quotidiani cittadini con Il Mattino, che racconta di un mercato “povero”per il Napoli, visti anche gli impegni, tra campionato e Europa League, che attendono i ragazzi di Spalletti. E sottolinea inoltre, la ferma volonta’ della Societa’ di “tagliare” altri ingaggi, complici i due anni mancati di Champions. Ma c’e’ chi , come Repubblica, rinfranca i tifosi azzurri, asserendo che i veri rinforzi del Napoli giugeranno “dall’ Africa“, chiaro il riferimento a Koulibaly ed Anguissa impegnati in Coppa D’Africa, ma soprattutto ad Osimhen, che con i suoi gol puo’ dare un contributo importantissimo ai fini dei risultati dei azzurri

!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/ Y

YoutubePSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati