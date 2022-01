Il Napoli visto dai principali quotidiani Cittadini

Rassegna Stampa <Il Mattino><Malcuit, incidente a Sant’Antimo <<Ma io sto bene>>> <Repubblica><Il Napoli cerca l’entusiasmo dei tifosi, A febbraio torna la capienza al 50 per cento > <Roma><Juan Jesus, Scudettoed Europa League, il Napoli gioca per vincere <Corriere del Mezzogiorno><Fabian Ruiz dice no alle sirene della Premier> Buongiorno, apriamo subito la rassegna stampa cittadina, con l’incidente d’auto avuto da Malcuit, gia’ segnalato ieri dal nostro collega Antonio Napoletano, mentre si trovava nei pressi di Sant’ Antimo., a bordo della sua automobile, per fortuna il calciatore ne esce illeso, e nessuno si e’ fatto male. Ma subito ci si riprende, perche’ Repubblica ci ricorda che Febbraio e’ alle porte, ed il Napoli e’ atteso da impegni molto importanti, su tutti, Inter in Campionato, Barcellona in Europa League. Un vero crocevia per gli azzurri, ma si spera che il 50% di pubblico presente, e’ p revisto dal protocollo, sia la vera “spinta” per portare il Napoli sempre piu’ lontano. Il Roma , riprende le parole diJuan Jesus, che srede nella possibile accoppiata Campionato -Europa League con il suo Napoli. Ea si chiude con una notizia di mercato, infatti per il Corriere del Mezzogiorno, Fabian Ruiz non voglia andare in Premier, ma bensi’ continuare la sua avventura in azzurro

